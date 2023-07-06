إحصائية رسمية .. نحو ربع سكان العراق زاروا ردهات الطوارئ خلال عام واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استقبال ردهات الطوارئ في مستشفياتها أكثر من 11 مليون حالة طارئة خلال عام 2022، مبينة أن أكثر من (140) ألف حادث كان بحوادث مرورية مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "طوارئ المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة في عموم العراق وتستقبل عشرات الحالات المرضية والحوادث بمختلف الحالات وتبذل جهود كبيرة لإنقاذ تلك الحالات الواردة".

وأضاف البدر أن "مجموع الحالات التي استقبلتها طوارئ المستشفيات بلغت (11,199,312) حالة طارئة"، مشيراً الى ان "من بين الحالات الطارئة نحو (140,118) حالة طارئة بالحوادث المرورية ما بين حوادث سيارات والدراجات والتك تك بكافة أنواعها".

وأوضح البدر أن "ردهات الطوارئ استقبلت (52,113) حالة سقوط من أماكن مرتفعة، فيما بلغ عدد الحالات الواردة نتيجة إصابة بطلق ناري نحو ( 8.107) حالة ونحو ( 19,198) حالة نتيجة الإصابة بآلة حادة"، مشيراً إلى "تقديم الرعاية الطبية للحالات الواردة ومتابعتها حسب نوع ودرجة خطورة الإصابات".