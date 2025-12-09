إحصائية رسمية .. ثلث سكان العراق غير مخدوم بجمع ونقل النفايات

شفق نيوز – بغداد

كشفت دائرة الإحصاءات البيئية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن ثلث السكان لم يكن مخدوماً بجمع ونقل النفايات خلال عام 2024.

وقالت الدائرة في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المخدومين بجمع النفايات على مستوى العراق باستثناء إقليم كوردستان خلال عام 2024 بلغ 69%"، وهو بذلك يشير إلى عدم شمول ما يقارب ثلث السكان بهذه الخدمة.

وأضافت أن "أعلى نسبة للسكان الحضر المخدومين بجمع النفايات كانت في محافظة كركوك وذي قار وبنسبة 100%"، مبيّنة أن أقل خدمة للسكان الحضر لجمع النفايات "كانت من نصيب محافظة صلاح الدين وبنسبة 66.1%".

وأشارت الدائرة إلى أن "أغلب مواقع التجميع المؤقت غير حاصل على الموافقة البيئية"، مؤكدة أن "هناك 86 محطة تحويلية غير نظامية "مؤقتة"، ثلاث محطات منها فقط حاصلة على الموافقة البيئية.

وأوضحت، أن "عدد معامل فرز وتدوير النفايات بلغ 4 معامل، اثنان منها قيد الإنشاء، ومعمل واحد يعمل ويقع في أطراف بغداد، حيث يقوم بتدوير أقل من طن واحد يومياً، والآخر يقع في ذي قار وهو متوقف حالياً".

وتمثّل مشكلة النفايات في أغلب المدن العراقية واحدة من أكثر المشاكل تعقيداً، لاعتماد المؤسسات الحكومية على طرق تقليدية في جمعها فضلاً عن عدم شمول أغلب مناطق العراق بخدماتها.