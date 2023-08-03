إحصائية رسمية .. تجفيف وردم قرابة 3000 بحيرة أسماك في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الخميس، تجفيف وردم اكثر من 2965 بحيرة اسماك المنشئة تجاوزا في عموم مناطق ومدن البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه بدعم متواصل من قبل رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية تستمر ملاكات الوزارة بحملتها لازالة بحيرات الاسماك المنشئة تجاوزا في عموم قواطع المسؤولية للحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها.

وأوضح البيان أن العمل تضمن إزالة البحيرات ضمن حوض نهر دجلة بواقع 2212 ، وحوض نهر الفرات بعدد 753 بحيرة اذ شمل العمل كخطوة اولى تجفيف البحيرات ومن ثم فرش اكتافها وقطع المصدر المائي ومغذيات الكهرباء عنها لعدم ملئها مرة أخرى.

ووفقا للبيان فإنه، تتم حملات الإزالة بتعاون ملاكات الوزارة مع دوائر الزراعة والكهرباء في المحافظات وبإسناد القوات الامنية ضمن قواطع المسؤولية.