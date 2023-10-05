إحصائية جديدة .. حصيلة فاجعة الحمدانية تتجاوز 120 ضحية

شفق نيوز/ أظهرت إحصائية جديدة صادرة عن دائرة صحة محافظة نينوى، ارتفاعاً بعدد الوفيات الناجمة عن حادثة حريق قاعة "الهيثم" للأعراس في قضاء الحمدانية لتصل إلى 122 ضحية معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت السلطات الأمنية، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص نهاية شهر أيلول الماضي جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.