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إحصائية تعاطي المخدرات في العراق.. ومطالبة بتشديد العقوبات

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-21T15:39:45+0000
إحصائية تعاطي المخدرات في العراق.. ومطالبة بتشديد العقوبات

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حصيلة لمتعاطي المخدرات خلال السنوات الثلاث الاخيرة، مطالبة بتشديد العقوبات على المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة شفق نيوز، "لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة تعاطي الشباب في المحافظات الجنوبية والحدودية للمخدرات بنسبة 50 بالمئة"، مؤكدا أن "على الحكومة إتخاذ الإجراءات وتشديد العقوبات على المتاجرين في المخدرات".

وأوضح، أن "الإحصائيات الأخيرة للمتعاطين في السنوات الثلاث الأخيرة هي بحدود 9300 متعاطٍ في عام 2018 و6400 متعاطٍ في عام 2019، و5600 في عام 2020".

وبين البياتي أن "سبب هذا الانخفاض هو انشغال الأجهزة الأمنية بقضية التظاهرات التي حدثت في المناطق الجنوبية وانشغال المتظاهرين بالتواجد في ساحات الاعتصام".

ودعا البياتي الى "تخفيف العقوبات على المتعاطين المبتدئين وتوفير علاجات وجلسات نفسية لهم للتخلص من الإدمان".

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