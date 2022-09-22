إحصائية بأعمال الإنقاذ البحري العراقي للنصف الأول من أيلول الجاري

شفق نيوز / أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يوم الخميس، إحصائية بأعمال قسم الانقاذ البحري خلال النصف الأول من شهر أيلول 2022.

وذكر مدير قسم الإنقاذ البحري لموانئ العراق، رئيس المهندسين البحريين الأقدم ماجد غازي شلش، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التوجيهات الصادرة من قبل مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي، نصت على زيادة زخم عمليات الإنقاذ البحري في الموانئ والقنوات الملاحية وذلك من خلال رفع الغوارق والمخلفات البحرية".

وأضاف شلش، أن "أعمال الرافعة (ابو ذر) في جنوب ميناء خور الزبير التخصصي شمل على انتشال غارق بحري يزن (30) طنا وتم تنزيله على الجنيبة (ابو ذر) فيما شرع فريق بصحبتهم (الرافعة حمرين) وزمرة من الغواصين بانتشال رافعة غارقة من كورنيش التنومة وقطع حديدية بمنطقة الداكير وثلاث قطع حديدية أخرى مختلفة الأحجام وبوزن يصل إلى (19) طناً في منطقة شط العرب، كما تم نقل الرافعة السلكية (كروف) التي تزن (150) طناً من ميناء المعقل الى ميناء خور الزبير على متن الجنيبة (ابو ذر)".

وأكد "انتشال قطعة حديدية أخرى تزن (31) طناً ووضعها على سيارة (اللولودر) لغرض نقلها الى منطقة الإيواء في ميناء خور الزبير، وكذلك انتشال رأس الحفر التابع للحفارة كربلاء بواسطة الرافعة السلكية كروف والجنيبة (أبو ذر) وزمرة الغواصيين".

وأشار شلش، إلى أن "الأعمال مستمرة على إصلاح الزورق الخدمي الموجود على الرافعة العملاقة (أبو ذر)، كما تم إصلاح الونج الخدمي والكشف على محولة الرافعة، وفيما يخص اعمال (صبرصة) تم إكمال سلك قياس (5) عقد وبطول (30) متراً وقياس (4) عقد وبطول (10) أمتار، والتي تستخدم في الوحدات البحرية التابعة للشركة، وهناك أعمال أخرى يناط بها القسم، يتم تنفيذها على أكمل وجه".