إحصائية .. بغداد ونينوى وديالى تتصدر حالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر

شفق نيوز/ نشر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، إحصائية لحالات الزواج والطلاق في محافظات العراق ما عدا إقليم كوردستان لشهر تموز الماضي.

وسجلت المحاكم المدنية في 15 محافظة بينها العاصمة بغداد ما مجموعه 20,949 عقد زواج، وتصديق 4,539 تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحكمة.

كما نوهت إلى 3,550 حالة تصديق الطلاق الخارجي، و1,277 حالة تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت كل من: العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة إضافة إلى محافظة نينوى، وديالى قائمة المراتب الثلاث الأولى من بين باقي المحافظات في حالات الزواج والطلاق.