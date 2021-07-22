إحصاء رسمي.. نصف فقراء العراق في 3 محافظات

شفق نيوز / وفق إحصائية رسمية من قبل وزارة التخطيط العراقية، بات أكثر من نصف سكان محافظة المثنى جنوبي العراق، فقراء، إذ أن ما نسبته 52% من سكان المدينة يعانون الفقر، فضلا عن محافظتي الديوانية أكثر من 48%، وميسان أكثر من 45%.

وتبلغ مساحة محافظة المثنى (51402) كيلو متر مربع، وتمثل بذلك نسبة مقدارها (11.9%) من مجموع مساحة العراق وتضم (12) وحدة إدارية و(5) أقضية.

التخصيصات المالية

وعن هذا، قال نائب محافظ المثنى، حامد الحساني، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الفقر حسب وزارة التخطيط تزيد عن 52 بالمئة، وهو أمر مؤسف"، مشيراً إلى أن "السنوات الماضية لم تف التخصيصات المالية التي أقرت وسوف تقر من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف الحساني، أن "المثنى ذات أقضية ونواحي مترامية أطراف، وهي ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة وتحتاج إلى حملة إعمار واسعة من طرق وجسور، خصوصاً أن أغلب البنى التحتية لم تف المبالغ المخصصة للمحافظة لبنائها".

ودعا نائب محافظ المثنى، الحكومة الاتحادية إلى أهمية "زيادة التخصيصات المالية للسماوة، لأن ذلك هو الحل لأزمة الاعمار والقضاء على البطالة بالمحافظة".

كارثة اقتصادية

من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي جليل اللامي، أن ارتفاع معدلات الفقر في العراق وخاصة الوسط والجنوب ينذر بكارثة اقتصادية "مهولة".

وأشار اللامي، إلى أن "أكثر من نصف سكان تلك المحافظات تحت خط الفقر"، داعياً الحكومة "لإتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة المعالجة لأزمة الاقتصادية التي تعصف البلد".

وأضاف أن "الحلول التي اتخذتها الحكومة العراقية بهذا الصدد، ترقيعية ولا ترقى لمستوى الإصلاح الاقتصادي، ومنها الورقة البيضاء التي أطلقتها نهاية العام الماضي".

وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة العراقية الاستعانة بـ"مشرعين واقتصاديين من ذوي الخبرة والاختصاص لأجل تشريع قانون اقتصادي يرسل إلى البرلمان العراقي بسرعة ليصوت عليه"، داعياً في الوقت نفسه الحكومة إلى "دعم القطاع الخاص والزراعي والصناعي، للنهوض بالواقع الإقتصادي".

هجرة وعمل

بدوره شكا المواطن أحمد، أحد أبناء مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، الحال لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "عدم توفير فرص عمل في محافظتي، أجبرني على المجيء لأعمل بائع متجول في كربلاء".

وأوضح أحمد، أن "فقر الحال، أجبره على هجرة أهليه، كي يعيلهم ويوفر لهم لقمة العيش من بعيد، لكون فرص العمل في المثنى تكاد لا ترى أصلا حتى (العمالة) أصبحت شحيحة".