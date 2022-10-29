إحصاءات حصرية بأعداد وضحايا اللاجئين العراقيين في 10 أشهر

شفق نيوز/ كشف مسؤول مفوضية شؤون اللاجئين في العراق وإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن هجرة قرابة 75 ألف مواطن عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية من البلاد.

وقال ئامانج عبد الله سعيد، في إحصاءات خص بها وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية 1 تشرين الأول 2022، هاجر قرابة 75 ألف مواطن عراقي الى دول الخارج، بينهم مايزيد عن 38 ألف من إقليم كوردستان .

وعن أعداد الضحايا خلال تلك الأشهر العشرة الماضية، أوضح سعيد، أن قرابة 38 موطناً لقي حتفه غرقاً، فيما فُقد 27 منهم، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة في المعتقلات والسجون.

واضاف ان وضع اللاجئين العراقيين بتراجع مستمر، فيما انعكست الحرب الروسية الاوكرانية بصورة كبيرة على اللاجئين في أوروبا إضافة إلى أزمة الوقود .

وعن القرار البريطاني الذي نص على عدم استقبال اللاجئين الأفراد واستقبال فقط العوائل اللاجئة، أكد سعيد، أنه ورغم عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن، إلا أن انعكاساته ستكون سلبية جدا على الشباب المهاجر .

وأشار مسؤول مفوضية شؤون اللاجئين في العراق وكوردستان إلى أن ملف اللاجئين تم استخدامه كورقة ضغط سياسية تستخدمها بعض الدول في مفاوضاتها على ملفاتها العالقة ، مؤكدا على أن اللاجئ هو الحلقة الأضعف في تلك المراهنات الدولية، مطالبا في الوقت ذاته أن تتحمل حكومة الإقليم وبرلمان كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية مسؤوليتها تجاه اللاجئين حيث انعكست تأثيرات الخلافات السياسية سلبا على أوضاع الشباب العراقي وانعدمت فرص العمل لهم.