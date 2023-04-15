إحصاءات جديدة.. أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يتواجدون في ألمانيا

شفق نيوز/ أحتل اللاجئون العراقيون في ألمانيا المرتبة الرابعة مقارنة بأعداد اللاجئين من دول أخرى، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها، اليوم السبت، مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق كافة.

وتشير المعلومات التي نشرتها المؤسسة إلى أنه "حتى نهاية العام الماضي ولغاية الآن وصل عدد اللاجئين المسجلين في ألمانيا إلى رقم قياسي جديد حيث تجاوز 3 ملايين لاجئ، ثلث هؤلاء اللاجئين من أوكرانيا، يليهم السوريون، ثم دول أخرى مثل أفغانستان والعراق وتركيا".

ووفقا للمعلومات فإن معظم طلبات اللجوء المقدمة كانت خلال العام 2022، في المقابل أجبر 255 الف شخص على مغادرة ألمانيا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وسجل عدد طالبي اللجوء في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في العام 2022، حيث وصل إلى نحو مليون و14 ألف طالب لجوء جديد، جاء معظمهم من أوكرانيا.

وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة والتي اطلعت عليها مؤسسة "القمة"، فقد تم تسجيل حوالي 3.1 ملايين لاجئ في جميع أنحاء ألمانيا، ومن إجمالي 1.14 مليون طالب لجوء جديد تم تسجيلهم العام الماضي، جاء 1،01 مليون من أوكرانيا، وكان هناك حوالي 2.1 مليون لاجئ في ألمانيا بحلول نهاية العام 2022، بما في ذلك قرابة 674 ألف لاجئ سوري، وثم الأفغان 286 ألف لاجئ، ويليهم العراقيون بـ211 ألف لاجئ، والأتراك 101 ألف لاجئ، ولغاية الآن لم يتضح كم من هؤلاء تم قبولهم للحصول على حق اللجوء.

ويشكل لاجئو هذه الدول الأربع وأوكرانيا حوالي 75% من لاجئي ألمانيا، وحدثت هذه الزيادة في العام الماضي وهي أكبر زيادة بعد آخر تعداد تم تسجيله في العام 2007.