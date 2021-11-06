حشود من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات يتوجهون صوب الخضراء من ثلاثة طرق

شفق نيوز/ توجهت حشود من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات ظهر اليوم السبت صوب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المتظاهرون باشروا بالمسير باتجاه بوابة الخضراء عن طريق ساحة الخلاني، والسنك، وشارع الجمهورية .

كما قطع المتظاهرون طريق بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط وسط بغداد، وباشروا بنصب خيام الاعتصام في المنطقة.

بدوره قال مصدر أمني مسؤول إنه لا يوجد أي قطع للجسور او المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، مستدركا القول إن السلطات الامنية قامت فقط بتحويل مسار العجلات.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية واحدة على الأقل، و346 جريحاً خلال حصيلة تصادم واطلاق نار بين أنصار قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، وقوة أمنية عراقية على أعتاب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للصدامات استقرت عند ضحية واحدة على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة 71 آخر"، مضيفا أن "حصيلة إصابات القوات الأمنية انتهت كذلك عند 275 مصاباً، بعض حالات الإصابات خطرة".

واشتعل فتيل الأزمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة.

وعلى إثر ذلك وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذه الأحداث، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي.