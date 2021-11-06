سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حشود من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات يتوجهون صوب الخضراء من ثلاثة طرق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-06T11:52:47+0000
حشود من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات يتوجهون صوب الخضراء من ثلاثة طرق

شفق نيوز/ توجهت حشود من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات ظهر اليوم السبت صوب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المتظاهرون باشروا بالمسير باتجاه بوابة الخضراء عن طريق ساحة الخلاني، والسنك، وشارع الجمهورية .

كما قطع المتظاهرون طريق بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط وسط بغداد، وباشروا بنصب خيام الاعتصام في المنطقة.

بدوره قال مصدر أمني مسؤول إنه لا يوجد أي قطع للجسور او المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، مستدركا القول إن السلطات الامنية قامت فقط بتحويل مسار العجلات.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية واحدة على الأقل، و346 جريحاً خلال حصيلة تصادم واطلاق نار بين أنصار قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، وقوة أمنية عراقية على أعتاب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للصدامات استقرت عند ضحية واحدة على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة 71 آخر"، مضيفا أن "حصيلة إصابات القوات الأمنية انتهت كذلك عند 275 مصاباً، بعض حالات الإصابات خطرة".

واشتعل فتيل الأزمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة.

وعلى إثر ذلك وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذه الأحداث، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي.

related

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-03-07 18:29:10
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

بدء الاضراب العام وغلق عدة شوارع رئيسة في بغداد

Date: 2019-11-03 07:40:48
بدء الاضراب العام وغلق عدة شوارع رئيسة في بغداد

بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

Date: 2020-02-04 14:06:46
بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

Date: 2021-03-01 18:55:54
بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

Date: 2021-06-30 14:15:18
الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

عمليات بغداد تقاضي برلمانيا وحمايته.. صور

Date: 2021-08-29 09:45:27
عمليات بغداد تقاضي برلمانيا وحمايته.. صور

الكاظمي يمهل أمين بغداد أسبوعين لمعالجة مشكلة النفايات

Date: 2021-07-24 17:23:36
الكاظمي يمهل أمين بغداد أسبوعين لمعالجة مشكلة النفايات

صور.. إخماد حريق داخل نقابة الأطباء في بغداد

Date: 2021-08-15 16:28:30
صور.. إخماد حريق داخل نقابة الأطباء في بغداد