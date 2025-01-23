حشود الزائرين تملأ مركز بغداد لإحياء الزيارة الرجبية (صور)

شفق نيوز/ تستمر حشود الزائرين الشيعة منذ أيام، بالتوافد من شتى مناطق العراق، خاصة وسط وجنوب البلاد، إلى العاصمة بغداد، وتحديداً مدينة الكاظمية، إحياءً للزيارة الرجبية.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق لحظات للزائرين، في مركز العاصمة المتمثل بساحة التحرير والنفق المار أسفل الساحة، حيث احتشد فيه الزائرون، يسيرون على أقدامهم باتجاه الامام موسى الكاظم، لإحياء ذكرى استشهاده.

وفي 25 من شهر رجب من كل عام، يحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.