حشرة "الارضة" تتسلل إلى المتحف العراقي وتتسبب بإغلاقه وإدارته توضح

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، يوم الإثنين، توضيحاً بشأن وجود "حشرة الأرضة" في إحدى قاعات المتحف، مما تسبب بإغلاقه.

وقالت مدير عام دائرة المتاحف في الهيئة العامة للاثار والتراث لمى ياس الدوري في بيان أصدرته رداً على نشر صورة فيها آثار لبقايا حشرة الارضة في إحدى قاعات المتحف، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المتحف قامت قبل أكثر من أسبوعين بالتنويه عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للآثار والتراث بإغلاق المتحف لاجراء اعمال الصيانة والتعفير لقاعاتها والحدائق ضمن خطة وضعت لهذا الغرض استمرت شهرين وأن ذلك موثق بالصور والفيديوهات".

وأوضحت أن "الصورة المنشورة هي بقايا لحشرة غير فعالة ونحن ننتظر دائرة الصيانة لتقوم بأعمال الصبغ النهائي".

وأكدت الدوري، أن "عملية الصيانة والتعفير شملت قاعات عديدة اضافة الى المخازن والحدائق والمرافق الإدارية الأخرى"، مشيرة إلى "حرص الهيئة العامة للاثار والتراث على جعل المتحف العراقي واجهة حضارية تليق بالزوار من العوائل العراقية والوفود الشعبية والرسمية".

وأُعيد فتح المتحف الوطني العراقي للزوار في عام 2022، للزوار بعد إغلاق دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا والاضطرابات السياسية.

وأغلق المتحف العراقي قبل ثلاث سنوات "بسبب المظاهرات ولأسباب أمنية"، بحسب ليث ماجد حسين، رئيس سلطة الآثار العراقية، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في عام 2019، إضافة الى تفشي جائحة كورونا.