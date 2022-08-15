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"حشد الدفاع" يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى للمطالبة برواتبهم المتأخرة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T09:43:20+0000
"حشد الدفاع" يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى للمطالبة برواتبهم المتأخرة (صور)

شفق نيوز/ نصب مقاتلو لواء "أئمة البقيع" في الحشد الشعبي المرتبط بوزارة الدفاع، يوم الاثنين، سرادق الاعتصام في طريق حيوي بمحافظة ديالى للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 8 سنوات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن منتسبي وأنصار "حشد الدفاع" قطعوا، صباح اليوم، طريق المقدادية - خانقين عند جسر "الهارونية" جنوب شرقي المقدادية احتجاجا على تأخر رواتبهم منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال منتسب في "حشد الدفاع" لوكالة شفق نيوز، "نصبنا سرادق وخيم الاعتصام ولن نرفعها لحين الاستجابة لمطالبنا وانصاف حقوقنا المغيبة منذ 8 سنوات".

وأكد ان "هناك أكثر من 3500 مقاتل من لواء ائمة البقيع في ديالى يرابطون في اخطر وأسخن القواطع الامنية، ويعملون بالمجان دون اي دعم مادي للتصدي لعناصر داعش الارهابي وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى وتصدوا للكثير من المخططات والهجمات الإرهابية".

وحاول مراسل وكالة شفق نيوز الاتصال بمسؤولي حشد الدفاع، الا ان جميع هواتفهم خارج نطاق الخدمة.

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات الناسفة او القنص من قبل عناصر داعش بسبب قربهم من معاقل وأوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.

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