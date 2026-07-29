"حشد البصرة" يدعو الحكومة لعقد جلسة طارئة بشأن القصف السعودي الأميركي

شفق نيوز- البصرة

دعت هيئة الحشد الشعبي في البصرة، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى عقد جلسة طارئة واتخاذ موقف من القصف السعودي الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مدير مكتب الهيئة في البصرة، فاضل البصيري، لوكالة شفق نيوز، خلال وقفة احتجاجية نظمت للتنديد بالضربات السعودية الأميركية، إن "الجميع يترقب موقفاً من الحكومة العراقية، بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات والإعلان عن موقف رسمي".

وأشار إلى أن "الاستهداف الذي طال أبناء الحشد الشعبي ليس بجديد على الدول الخليجية".

وأضاف أن "الدول الخليجية ومنذ سقوط النظام السابق، كانت تدفع بالإرهابيين والمفخخات والأموال نحو العراق"، مؤكداً أنه "كلما أراد العراق التقارب مع هذه الدول فإنها لا تريد هذا التقارب، وبلا أدنى شك سيكون للعراق موقفاً من هذه الاعتداءات".

وفجر اليوم الأربعاء، شنت طائرات مقاتلة سعودية وأميركية غارات استهدفت عدة مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق أسفرت عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة "غير نهائية" للهجمات التي شنّها "العدوان" الأميركي – السعودي المشترك، والتي استهدفت مقرات هيئة الحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن "الاعتداءات طالت مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".

وأكدت أن "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".

وعلى إثر ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية إلى السعودية التي كان من المقرر أن يجريها إلى المملكة.

كما أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية وأحزاباً وكتلاً سياسية وفصائل مسلحة بيانات إدانة واستنكار للقصف السعودي الأميركي.