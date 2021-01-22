حسم 80% من ملف النزوح في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الجمعة، حسم 80% من ملف النزوح في عموم المحافظة بحسب الخطط والبرامج الحكومية لاعادة النازحين.

وقالت مديرة الهجرة والمهجرين في ديالى ابتهال محسن الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "غالبية النازحين عادوا الى مناطقهم ولم يتبقَ سوى وجبة واحدة في مناطق المقدادية شمال شرقي ديالى فيما لازالت اسر نازحة لم تعد الى مناطقها في السعدية وجلولاء بسبب تدمير منازلها والمقومات الخدمية".

وبينت ان "اعدادا قليلة من النازحين رفضت العودة الى مناطق ديالى وتكيفت معيشيا في مناطق ومحافظات اخرى وحسب مصالحها الحياتنية والمعيشية".

ولفتت الدايني الى ان "ملف النزوح في ديالى سيغلق خلال الفترات القادمة وبعد استكمال جميع الاجراءات الادارية والامنية للاسر النازحة واعادتها الى مناطق سكناها ومساعدتها على معودة الحياة الطبيعية".

واضافت، أن "وزارة الهجرة والمهجرين مستمرة بتوزيع المساعدات المالية والعينية لجميع الاسر العائدة في المحافظة لمساعدتها على تجاوز بعض الظروف المعيشية".

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد اجتاح مدن وقرى كثيرة في ديالى صيف عام 2014، ما تسبب في نزوح نحو 80 ألف أسرة عراقية، توجه معظمها لمخيمات تم إنشاؤها في قضاء خانقين بالمحافظة.