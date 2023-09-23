"حسب التوقعات".. تعرّف على موعد بدء أول حالة مطرية شاملة في العراق

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، بحسب آخر تحديثات النموذج الأوروبي، يوم السبت، إلى أن أول حالة مطرية شاملة في العراق سوف تبدأ ما بين 10 إلى 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاؤلاً على مؤشرات بداية موسم هطول الأمطار المعتبرة تدريجياً مع منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب آخر التحديثات من النموذج الأوروبي لغاية بداية تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأوضح أن "أولى الحالات الممطرة الشاملة متوقع أن تكون ما بين 10 إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، مبيناً أن "الكمية الأعلى ستكون من نصيب محافظة دهوك، ثم أربيل، والسليمانية، وشمال وشرق نينوى، وشمال وشرق كركوك، وشمال وشرق ديالى، وشرق واسط، وشرق ميسان، ثم شرق البصرة، تليها صلاح الدين، وبغداد، وواسط، وميسان، والبصرة، ثم بابل والديوانية، أما أقل المحافظات فهي الأنبار، والنجف، وكربلاء، والمثنى، وذي قار".

وبيّن أن "هذا التسلسل حسب الكميات المتوقع هطولها لغاية نهاية تشرين الأول/ أكتوبر"، مرفقاً خريطة من النموذج الأوروبي تظهر تراكم الأمطار لغاية نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.