حسام الرسام: لم اتلقَ دعوة رسمية لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

شفق نيوز/ أكد الفنان العراقي حسام الرسام، يوم الأربعاء، عدم تلقيه دعوة رسمية لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها في السادس من الشهر المقبل.

وقال الرسام في منشور على حسابه الرسمي، "لي الشرف بأن اكون احد الفنانين الذين يحيون حفل افتتاح بطولة خليجي 25 ولكن انا علمت بإحيائي لحفل الافتتاح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية".

وتابع، "الى الان لم اتلقَ اي دعوة رسمية او اتصال من الجهات الحكومية سواء من محافظة البصرة او وزارة الشباب او اتحاد الكرة".