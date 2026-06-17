حزب الله العراقي بعد التفاهم الإيراني الأميركي: أمامنا محطات أكثر خطورة وضراوة

شفق نيوز- بغداد

أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي، يوم الأربعاء، أن "المعركة" لم تنته مع توصل أميركا وإيران لاتفاق، محذرا "أمامنا جولات ومحطات أكثر خطورة".

وقال الحميداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ننهي جولةً أخرى من جولات الحرب ونخرج منها بانتصار ناجز، وندرك تماماً أن المعركة لم تنتهِ بعد، وأن أمامنا جولات ومحطات هي أكثر خطورةً وضراوةً، لذا، يفرض علينا الواجب والوعي أن نكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، متمسكين بسلاحنا، وأيدينا على الزناد".

وأضاف: أيُّ صفحة تُطوى؟ وأيُّ جريمة تُنسى؟ وأيُّ مجرم يُسامح؟! لا سامحَ الله من يسامحهم. إن قتالنا مع الباطل ممتدٌ وفي معارك صفرية تطيح بها الرؤوس وتحذف فيها دول، ليرتسم من خلالها عالم جديد، ونحن نعلم يقيناً أيَّ عالم نريد، عالم تسوده العدالة والكرامة وتتحطم فيه عروش الظالمين. إنها معركة الحق ضد الباطل، ولن تنتهي حتى قيام الساعة.

وبين "أما أولئك الذين وقفوا مع الخنازير وأبناء القردة، فعليهم أن يترقبوا أمر الله وحكمه فيهم، فلا نامت أعين الجبناء والخونة، وأنّ خدعة (الصفحة الجديدة) لن تنطلي علينا".