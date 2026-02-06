"حزب الخضر" يدين تسميم الكلاب السائبة في كركوك: سلوك غير إنساني

شفق نيوز- السليمانية

أدان حزب الخضر في إقليم كوردستان، يوم الخميس، حملة تسميم الكلاب السائبة التي نُفذت في محافظة كركوك، واصفًا إياها بأنها تصرف "غير إنساني" وبعيد عن القيم الأخلاقية والبيئية.

وقال الحزب، في بيان موقع رئيس حزب الخضر في إقليم كردستان، ملكو بازياني، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قائممقامية كركوك باشرت بحملة للقضاء على الكلاب السائبة، إلا أنها اعتمدت أسلوب التسميم، ما تسبب بسقوط أعداد من الحيوانات وانتشار جثثها في الشوارع، في مشهد صادم ومسيء لصورة المدينة".

وأضاف البيان أن "هذه الممارسات لا تمثل حلًا لمشكلة الكلاب السائبة، بل تُعد انتهاكًا صريحًا لحق الحياة، وتشير إلى غياب رؤية علمية وإنسانية في التعامل مع القضايا البيئية"، مشددًا على أن "قتل الحيوانات باستخدام السم يُعد سلوكًا وحشيًا وغير حضاري".

ودعا حزب الخضر الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية إلى "التحول نحو حلول علمية ومستدامة، من خلال إنشاء ملاجئ خاصة لإيواء الحيوانات، وتنفيذ حملات تلقيح وتعقيم للسيطرة على أعدادها بدل اللجوء إلى القتل".

وأكد الحزب في ختام بيانه أنه "لن يقف صامتًا إزاء هذه الانتهاكات"، مطالبًا بـ"الإيقاف الفوري لمثل هذه الحملات الخاطئة، واعتماد أساليب إنسانية تحترم البيئة وحق الكائنات الحية في الحياة".