أجواء "مرهقة" تضرب العراق وتستمر حتى نهاية الشهر

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، أن تشهد البلاد ذروة موجة حر يوم غد الأحد بسبب سكون الرياح أثناء النهار وزيادة الرطوبة النسبية في معظم المحافظات، مما سيجعل الاجواء أكثر إرهاقاً.

وأشار الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأجواء يوم الاثنين ستكون مشابهة، مع تحسن طفيف يتمثل في هبوب رياح شمالية معتدلة.

وأضاف الزيادي أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تغيراً إيجابياً في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث ستعبر كتلة هوائية مصحوبة بنشاط رياح شمالية نشطة غالباً في فترات النهار، مما سيسهم في تخفيف الضغط الجوي وضعف الرطوبة، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع الزيادي أن تتعرض المدن إلى موجة حر ساخنة ورطبة ابتداءً من يوم الخميس، 22 آب الحالي، والتي ستستمر لثلاثة أيام، مما سيجعل الأجواء حارة وساخنة ومتعبة بسبب سكون الرياح.

وأوضح الزيادي أن الأجواء ستعود إلى طبيعتها نهاية الشهر الحالي.