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حر العراق يوصد أبواب محافظتين جديدتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T14:58:08+0000
حر العراق يوصد أبواب محافظتين جديدتين

شفق نيوز/ قررت محافظتا الانبار والمثنى، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد  بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المحافظ علي فرحان الدليمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع المؤسسات الحكومية حفاظاً على سلامة العاملين فيها نظراً لإرتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية.

من جانبها قالت محافظة المثنى في بيان ورد إلى شفق نيوز، إن محافظها أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غد الخميس، مع دوام ٥٠ % للدوائر الأمنية والصحية والخدمية، عازياً القرار إلى  إرتفاع درجات الحرارة لاكثر من 50 درجة مئوية.

وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ببغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما خولت المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية أو اكثر، باستثناء الدوائر والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية.  

ويوم امس الثلاثاء، اتخذت عدداً من المحافظات العراقية قراراً بتقليص وتعطيل الدوام الرسمي جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.

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