حريق يأتي على 5 مخازن عملاقة جنوب شرق بغداد .. صور

شفق نيوز/ شاركت 20 فرقة إطفاء باخماد حريق اندلع داخل 5 مخازن عملاقة جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الاربعاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها فرضت سيطرتها على نيران حادث حريق اندلع داخل خمسة مخازن عملاقة مشيدة من ألواح (الجينكو) متخذة لخزن المواد الغذائية والأصباغ في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد.

وبينت أن دائرتها في جانب بغداد الرصافة زجت بـ 20 فرقة إطفاء متخصصة بكامل طواقمها واسندتها بفرق إضافية ساندة لتنفيذ عمليات الإخماد والتبريد بعد أن نجحت بتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة وإتمام السيطرة والإخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفق البيان.