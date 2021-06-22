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حريق يأتي على 17 محلاً في سوق شعبي ببغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-22T06:32:57+0000
حريق يأتي على 17 محلاً في سوق شعبي ببغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في سوق الاثوريين جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق مديرية الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت مراكزها لاخماد حادث حريق نشب في ١٧ محلاً للعطور والملابس الرياضية والمفروشات والاجهزه الكهربائية وانقاذ مايقارب ٩٠ محلا اخر داخل سوق الاثورين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق النيران، مشيرة إلى اسعاف احد المواطنين موقعياً.

ونوهت الى كتابة تقرير اسباب الحادث من قبل خبير الأدلة الجنائية

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