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حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-09T06:06:13+0000
حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد فرقها حادث حريق اندلع داخل مخزن للإحذية في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في منطقة الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد .

وقالت في بيان، ورد إلى  وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى المخازن الملاصقة للمخزن المحترق، وكذلك خطوط الانتاج القريبة بعد تنفيذ  عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران واخمادها بشكل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

وعلى اثر ذلك، ووفق البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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