حريق يأتي على فندق وسط كربلاء.. صور 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريقاً اندلع داخل فندق وسط كربلاء.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الباقر متعدد الطوابق الواقع في شارع الوائلي وسط محافظة كربلاء، موضحة أن الفرق تلك أخلت النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية والسيطرة على الحريق وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق.