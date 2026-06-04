حريق يأتي على عمارة تجارية في المنصور ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الخميس، عن إخماد حريق اندلع داخل عمارة تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور في بغداد.

وقالت الدفاع المدني ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء في جانب الكرخ (القاطع الثالث) استنفرت جهودها فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، رغم احتواء المبنى على محال لبيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها، ما أسهم في الحد من حجم الخسائر المادية.

وأضافت أن الحريق تمت السيطرة عليه بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع إنقاذ مبالغ مالية من داخل المحال المتضررة.

وأشارت إلى أن مديرية الدفاع المدني باشرت إجراءاتها القانونية، وطلبت حضور خبير الأدلة الجنائية وضابط التحقيق المختص لتحديد أسباب اندلاع الحريق.