سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حريق يأتي على طفل وامرأة في منزل ببغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-03T11:56:56+0000
حريق يأتي على طفل وامرأة في منزل ببغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن انقاذ خمسة اشخاص من عائلة واحدة، وانتشال جثة طفل وامرأة نتيجة حريق منزل في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها انقذت خمسة اشخاص من عائلة واحدة، وانتشلت جثة طفل وامرأة من داخل منزل سكني في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد"، مبينة أن المنزل "مشيد من الواح السندويج  سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وبينت المديرية أن "الفرق طوقت الحادث وعزلت  النيران بالتزامن، وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث، وعثرت على جثة طفل وامرأة قد فارقوا الحياة نتيجة الحريق".

وأشارت إلى "تأمين نقل وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكمال خبير الادلة الجنائية اجراءات رفع العينات لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

related

حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

Date: 2019-09-07 08:23:31
حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

في الوقت المناسب.. الدفاع المدني ينقذ 4 أطفال من حريق ببغداد

Date: 2021-04-09 20:59:14
في الوقت المناسب.. الدفاع المدني ينقذ 4 أطفال من حريق ببغداد

الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

Date: 2021-05-13 04:39:39
الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

حريق في هيئة التقاعد ببغداد والدفاع المدني يستدعي الأدلة الجنائية

Date: 2021-03-19 18:37:26
حريق في هيئة التقاعد ببغداد والدفاع المدني يستدعي الأدلة الجنائية

اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين

Date: 2019-05-29 18:17:59
اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين

في بغداد .. انقاذ عائلة من سبعة افراد من الموت حرقا (مرفق بالصور)

Date: 2019-05-31 17:39:14
في بغداد .. انقاذ عائلة من سبعة افراد من الموت حرقا (مرفق بالصور)

الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق جسر ديالى

Date: 2019-06-01 13:04:44
الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق جسر ديالى

اندلاع حريق في أكبر أسواق العاصمة بغداد

Date: 2019-06-02 11:12:19
اندلاع حريق في أكبر أسواق العاصمة بغداد