حريق يأتي على طفل وامرأة في منزل ببغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن انقاذ خمسة اشخاص من عائلة واحدة، وانتشال جثة طفل وامرأة نتيجة حريق منزل في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها انقذت خمسة اشخاص من عائلة واحدة، وانتشلت جثة طفل وامرأة من داخل منزل سكني في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد"، مبينة أن المنزل "مشيد من الواح السندويج سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وبينت المديرية أن "الفرق طوقت الحادث وعزلت النيران بالتزامن، وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث، وعثرت على جثة طفل وامرأة قد فارقوا الحياة نتيجة الحريق".

وأشارت إلى "تأمين نقل وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكمال خبير الادلة الجنائية اجراءات رفع العينات لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".