حريق يأتي على "أضابير" غرفة تجارة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل مخزن "أضابير" غرفة تجارة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد حادث حريق اندلع داخل سرداب غرفة تجارة بغداد المخصص لحفظ الأضابير في منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة .

وبينت أن مديرية الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 7 فرق إطفاء تخصصية إضافة آخرى سانده من حوضيات لتحكم سيطرتها الكاملة بوقت قياسي وتقلل الضرر داخل مخزن الأضابير وتنقذ ما يقارب 97% من نسبة الخزين .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن بادئ الأمر، وفق البيان.