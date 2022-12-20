حريق يأتي على شركة مقاولات حكومية وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل شركة حمورابي الحكومية للمقاولات وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني نجحت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مقر شركة حمورابي العامة للمقاولات التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان في منطقة الكرادة ببغداد.

وبينت أن فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بناية الشركة وأخمدت النيران بالتزامن مع عمليات إخلاء المبنى من الكوادر موظفي الشركة ،وأنهت أعمالها فرق الدفاع المدني دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك، يقول البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.