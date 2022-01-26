حريق يأتي على سوق شعبي "شهير" وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء، أنها دفعت بـ 4 فرق لمنع امتداد نيران اندلعت داخل سوق هرج "الشهير" وسط بغداد بعد احتراق محلين تجاريين.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين تجاريين متخذين لبيع الملابس المستعملة داخل سوق هرج التجاري في منطقة باب الشرقي وسط بغداد بمشاركة أربع فرق اطفاء .

وأوضح البيان، أن فرق الدفاع المدني الحريق ابعدت خطر انتشار النيران إلى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل السوق لتفتح بعد ان سيطرت على الحادث تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية.