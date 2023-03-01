حريق يأتي على ثلاثة أشخاص بينهم أطفال في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إنقاذ 4 أفراد وانتشال 3 جثث بينهم أطفال إثر حريق اندلع داخل منزل في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أنقذت أربعة أفراد من عائلة واحدة، فيما انتشلت ثلاث جثث بينهم أطفال مختنقين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن اندلع حادث حريق فجر هذا اليوم الأربعاء داخل دار سكن في منطقة البياع ببغداد".

وأضافت البيان، أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط الدار المحترق وباشرت بعمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد فيما بعد انتشلت الجثث وآمن نقل المصابين إلى المستشفى القريب.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.