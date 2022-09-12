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حريق يأتي على "بالة" السوق الكبير في كركوك 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T06:24:27+0000
حريق يأتي على "بالة" السوق الكبير في كركوك 

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في كركوك، اليوم الاثنين، بإخماد حريق اندلع في سوق "البالة" في المحافظة. 

وقال اعلام المديرية فرع كركوك، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقنا في مركز دفاع مدني كركوك الاول و كركوك الثاني اخمدت حادث حريق اندلع في محلات و جنابر بيع ملابس البالة (الملابس المستعملة) في منطقة السوق الكبير، رأس الجسر، في كركوك، مبينا ان عملية الإخماد تمت بمهنية عالية وسرعة انجاز.

وأوضح أنه تم إنقاذ 10 محلات و 21 (جنبر) لبيع الملابس من الحريق، مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية. 

أما الأضرار المادية، التي نجمت عن الحريق تضمنت،  احتراق  6 محلات و 9 (جنابر) لبيع ملابس البالة، مشيرا الى أن أسباب الحادث تحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.

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