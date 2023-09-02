حريق ينهي حياة أم وأطفالها الثلاثة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، بمصرع أم وأطفالها الثلاثة بحريق التهم منزلهم في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي وأدى إلى احتراق المنزل ووفاة الأم وأطفالها الثلاثة".

وأضاف "قوة أمنية نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وتشهد ديالى والمحافظات العراقية الأخرى حرائق تطال المنازل أو الأسواق أغلبها بسبب تماس كهربائي أو الحوادث العرضية.