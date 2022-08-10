حريق ينهي حياة صاحب محل ألبسة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع صاحب محل ألبسة بحريق نشب في سوق قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حريقاً التهم محلاً تجارياً لبيع الألبسة في شارع بنت الحسن وسط قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، ما دفع صاحب المحل إلى الدخول محاولاً إخماد الحريق من اثر الصدمة التي أصابته، الأمر الذ أدى إلى تفحمه رغم محاولة الأهالي والدفاع المدني منعه من الدخول".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع تمدده إلى المحال المجاورة، فيما أخلت سيارة إسعاف جثة الضحية إلى الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "أسباب الحريق تماس كهربائي ويخضع للتحقيقات الأمنية اللازمة".