حريق يلتهم 45 دونماً من الحنطة في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في أراضٍ زراعية مزروعة بمحصول الحنطة في بلدة تلسقف التابعة لقضاء تلكيف شمال الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في أراضٍ زراعية مزروعة بالحنطة في بلدة تلسقف بقضاء تلكيف، ما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحادث".

وأضاف أن "ست فرق إطفاء مدعومة بعجلات وتعزيزات إضافية شاركت في عمليات الإخماد، وتمكنت من السيطرة على النيران والحد من انتشارها إلى حقول أخرى مجاورة".

وأوضح المصدر، أن "الحريق أدى إلى احتراق نحو 45 دونماً من أصل 250 دونماً مزروعة بمحصول الحنطة"، مبيناً أن "سرعة استجابة فرق الدفاع المدني أسهمت في إنقاذ مئات الدونمات الأخرى ومنع وقوع خسائر أكبر في المنطقة".

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الأضرار بشكل نهائي.