حريق يلتهم 15 دونماً من الحنطة شرقي طوزخورماتو

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين، باندلاع حريق في أحد حقول الحنطة على طريق برجوالي ضمن قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً نشب في مزرعة للحنطة تقع على طريق برجوالي شرقي قضاء طوزخورماتو، والتهم نحو 15 دونماً من الأراضي المزروعة بالمحصول"، مبيناً أن ألسنة اللهب تصاعدت بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب المنتشرة في المنطقة.

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، وشرعت بعمليات الإخماد والسيطرة على النيران لمنع امتدادها إلى الحقول المجاورة"، مشيراً إلى أن الجهود أسهمت في تطويق الحريق والحد من الخسائر.

وأوضح أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية بالمحصول الزراعي، في وقت يعتمد فيه المزارعون على موسم الحصاد لتعويض تكاليف الزراعة وتحقيق مردود اقتصادي.

وأكد أن الجهات المعنية باشرت بإجراء كشف موقعي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الأضرار بدقة.

ويأتي هذا الحريق بعد يوم واحد من حادث مماثل في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، حيث التهمت النيران 22 دونماً من محصول الحنطة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة.