حريق يلتهم 10 دونمات من الحنطة جنوبي كركوك.. فيديو

شفق نيوز- كركوك

التهم حريق اندلع، يوم السبت، نحو 10 دونمات من الأراضي المزروعة بالحنطة قرب ناحية تازة خورماتو جنوبي محافظة كركوك، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق مجاورة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع خلال ساعات النهار في أراضٍ زراعية تقع بين قرية بشير ومنطقة تل الجمالية التابعة لناحية تازة خورماتو، ما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني التي توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ.

وأضاف أن فرق الإطفاء باشرت عمليات المكافحة باستخدام آلياتها التخصصية، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى مساحات زراعية مجاورة، الأمر الذي أسهم في الحد من حجم الأضرار والخسائر.

وأوضح المصدر أن الحريق أدى إلى احتراق نحو 10 دونمات من الأراضي الزراعية، من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات السكنية القريبة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني واصلت عمليات التبريد بعد إخماد الحريق بشكل كامل، تحسباً لتجدد اشتعال النيران بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرياح.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتحديد ما إذا كان ناجماً عن عوامل عرضية أو أسباب أخرى.

وشهدت المناطق الزراعية في كركوك خلال الفترة القليلة الماضية حرائق متكررة عزتها السلطات إلى ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب والمحاصيل.