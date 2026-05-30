حريق يلتهم 10 دوانم من الحنطة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم السبت، باندلاع حريق في أراضٍ مزروعة بمحصول الحنطة قرب قرية المنزلة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها عقب تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في حقول الحنطة الواقعة قرب قرية المنزلة، حيث توجهت عدة عجلات إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحات زراعية أخرى مجاورة".

وأضاف أن "الفرق تمكنت من تطويق الحريق والحد من انتشاره بعد عمليات استمرت لساعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي ساهمت في اتساع رقعة النيران".

وأشار المصدر إلى أن "الحريق ألحق أضراراً بـ10 دوانم من محصول الحنطة، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل عمليات الكشف الميداني لتحديد حجم الخسائر والأسباب التي أدت إلى اندلاعه".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد النيران ومتابعة الموقع لحين انتهاء أعمال التبريد بشكل كامل".