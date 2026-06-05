حريق يلتهم نخيلاً بذي قار ومخلف حربي يصيب عميداً وزوجته بالنجف

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

اندلع حريق كبير، يوم الجمعة، في أحد بساتين النخيل بمنطقة الشوفة شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق أدى إلى احتراق أكثر من 40 نخلة، فيما تمكنت أربع فرق تابعة للدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأضاف أن أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف بعد، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أخذت عينات من موقع الحادث لإخضاعها للفحص وتحديد ملابساته.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني، بإصابة ضابط برتبة عميد وزوجته بجروح بليغة إثر انفجار مخلف حربي قديم داخل مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المخلف الحربي انفجر أثناء وجود الضابط وزوجته بالقرب من أحد القبور داخل المقبرة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة".

ووفقاً للمصدر، فإن المصابين من أهالي محافظة ميسان، وكانا في زيارة لأحد قبور ذويهما عند وقوع الحادث، لافتاً إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث.