حريق يلتهم معمل ورق في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل معمل لصناعة الورق في بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع، عصر اليوم، داخل معمل لصناعة الورق في منطقة الكمالية جنوب شرق بغداد

وأشار إلى احاطة فرق اطفاء الدفاع المدني الجزء المحترق من المعمل وابعدت انتشار النيران الى الخزين الورقي الهائل من الرولات، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وبينت أنها طلبت تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل .