حريق يلتهم معملاً للجص في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع حريق في أحد معامل الجص في منطقة جزيرة الكرمة ضمن محافظة الأنبار، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لساعات عدة، حيث حال تدخلها السريع دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة".

وبحسب المصدر، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناجمًا عن تماس كهربائي، وما تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب بدقة.

وشهدت المنطقة استنفارًا واسعًا للجهات المختصة، في حين طالب سكان الكرمة بتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.