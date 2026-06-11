حريق يلتهم مساحات واسعة من مزارع الحنطة قرب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الخميس، باندلاع حريق في أراضٍ زراعية بقرية قبزوعة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في أحد حقول الحنطة بقرية قبزوعة، ما أدى إلى احتراق مساحة تقدر بنحو 10 دونمات من المحصول الزراعي".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".