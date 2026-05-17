حريق يلتهم مساحات واسعة من الحنطة في صلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل أحد حقول الحنطة في قرية الناعمة شرق مدينة تكريت، ما أدى إلى احتراق مساحات زراعية واسعة دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل حقل مزروع بمحصول الحنطة في قرية الناعمة (45 كم شرق صلاح الدين)، وامتدت النيران على مساحة واسعة تتراوح بين خمسة إلى 15 دونم".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مساحات زراعية أخرى مجاورة"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية ترجح أن يكون سبب الحريق تماساً كهربائياً".

وأشار المصدر إلى أن "حالة من الهلع حصلت بين الأهالي والمزارعين، الذين اندفعوا لمحاولة إخماد النيران ومنع وصولها إلى بقية الأراضي الزراعية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المحاصيل".