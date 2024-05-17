حريق يلتهم مركز تجميل في المدائن جنوبي بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باندلاع حريق داخل مركز تجميل في قضاء المدائن جنوبي بغداد، تسبب بـ6 حالات اختناق بينهم أطفال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 6 حالات اختناق بينهم أطفال، نتيجة اندلاع النيران باحدى مراكز التجميل ضمن قضاء المدائن".

ولفت المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني أسرعت لمكان الحادث وتعمل على مكافحة الحريق".

ويظهر في مقطع فيديو للحريق، ورد لشفق نيوز، بعض أهالي المنطقة وعناصر أمنية وهم يقومون بإخراج اطفال من محل الحريق، ويقومون بإنزالهم من الطابق الثاني من البناية.