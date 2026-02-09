حريق يلتهم مخزناً للحليب الجاف في سوق كركوك.. فيديو

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بنشوب حريق في مخزن للحليب الجاف يقع في السوق الرئيسي مقابل مستشفى الجمهوري، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في المخزن صباح اليوم، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة".

وأشار المصدر إلى أن "المخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من الحليب الجاف"، مشيراً إلى أن "السبب الأولي للحريق ما زال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كان نتيجة توصيلة كهربائية خاطئة أو إهمال في التخزين".

إلى ذلك، قال أحد أصحاب المحال المجاورة ويدعى سلمان عبد الله، للوكالة، إن "الدخان الكثيف ملأ المنطقة وأدى إلى حالة من الهلع بين المواطنين، لكن الحمد لله لم تُسجل أي إصابات".

وأكدت فرق الدفاع المدني أنها "اتخذت إجراءات وقائية لضمان عدم امتداد الحريق، وفصلت التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتاً لتأمين المكان، فيما باشرت السلطات المحلية التحقيق لمعرفة حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات".