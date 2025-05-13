حريق يلتهم مخزناً تجارياً في الشورجة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير داخل مخزن في إحدى البنايات ضمن منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع بعجلة حوضية بالقرب من إحدى البنايات، مما أدى إلى احتراق جزء بسيط من البناية المجاورة لموقع الحادث".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وتواصل جهودها في مكافحة النيران والسيطرة على الحريق.

وبين المصدر أن النيران امتدت إلى البناية، ما أدى إلى احتراق الجزء العلوي منها، لافتاً إلى أن أكثر من 10 فرق من الدفاع المدني تشارك حالياً في عمليات الإخماد.