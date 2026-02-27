حريق يلتهم مخازن تجارية تابعة للعتبة العلوية في النجف (فيديو)

شفق نيوز- النجف

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الجمعة، في مخازن تجارية تابعة للعتبة العلوية في محافظة النجف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 8 فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع بمخازن تجارية متعددة بمنطقة البراك وسط مدينة النجف.

وأضاف مراسلنا أن الحريق الذي اندلع بمخازن تجارية مخصصة لخزن الملابس للمحال التجارية، مبيناً أن الحريق لم تحدد أسبابه لغاية الآن، ولم يتسبب بأي اصابة بشرية باستثناء المادية منها.

ولفت إلى أن عدد المخازن التجارية اللي تعرضت للحريق أكثر من 30 مخزنا تجاريا تابعة للعتبة العلوية، وتقوم بتأجيرها للمواطنين.