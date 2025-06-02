حريق يلتهم محال ومخازن للسيراميك في العامرية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال والمخازن المخصصة لتجارة السيراميك في منطقة العامرية، غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق الذي اندلع داخل أربعة مخازن وأربعة محال تجارية مشيدة من ألواح السندويج بنل وألواح الجينكو، المخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها، وطوقت موقع النيران، وقامت بعزل المحال والمخازن المحترقة، ونفذت عمليات اقتحام مباشر والدخول إلى قلب الحريق، حيث أُنجزت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية.

وبحسب البيان، فقد طالبت المديرية بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية، إلى جانب استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.