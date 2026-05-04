حريق يلتهم محالّ قرطاسية في شارع الرشيد والدفاع المدني يتدخل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، اندلاع حريق في محال تجارية لبيع "القرطاسية"، في منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها تمكنت من احتواء وإخماد حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع القرطاسية في منطقة شارع الرشيد، وتحديداً قرب "الحيدر خانة" وسط العاصمة بغداد.

​وأضافت أن فرقها استنفرت فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى البنايات التجارية والمخازن المجاورة، ولا سيما وأن المنطقة تُعرف باكتظاظها وضيق ممراتها التي تشكل عائقاً أمام حركة آليات الإطفاء.

​وأشارت المديرية، إلى أن الفرق أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية، مع الحدّ من الأضرار المادية قدر الإمكان، مبينة أنها وجهت بفتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق.